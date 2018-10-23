Италию обвинили в фашизме за признание Крыма российским
Фотографию карты опубликовал некто Алексей Петров, призвавший подписчиков вежливо объяснить на пальцах ее издателям принадлежность полуострова.
В комментариях пользователи припомнили Италии все грехи. "Выложите карту Италии без Сицилии", – предложил Володимир Гамалиця. А другой пользователь припомнил Италии зародившийся там фашизм.
Скандалы с картами возникают с 2014 года регулярно. Этим летом американское агентство Bloomberg опубликовало карту с ничейным полуостровом.
Тогда же крупнейший немецкий телеканал 3Sat показал документальный фильм о Сибири, в котором была продемонстрирована карта с российским Крымом.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими картографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показывать этот полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом 2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые были переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.
Российский Крым на картах не дает покоя только части украинского общества. Во всем мире прекрасно понимают, что республика навсегда стала частью России и с этим нужно просто смириться.
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