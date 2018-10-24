Стафилококк и кишечная палочка: вся шаурма в Москве оказалась опасной

В столице Роспотребнадзор провел внеплановые проверки палаток с шаурмой. Инспекции подвергли 251 объект. В каждой торговой точке обнаружили нарушения, передает "360".
Самыми распространенными из них оказались отсутствие документов на сырье, изготовление шаурмы из мяса от неустановленных производителей. Зачастую сроки годности и условия хранения продуктов не соответствуют нормам. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк.
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