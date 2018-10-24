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Общество

Оголившая часть тела Утяшева возбудила шикарной фигурой

Ляйсан Утяшева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известная российская гимнастка поразила поклонников идеальной фигурой в коротком черном платье. Снимок Ляйсан Утяшева разместила на своей официальной странице в Instagram.
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Так супруга телеведущего Павла Воли решила объявить о начале онлайн-курса "Суперженщина", который был разработан Утяшевой совместно с ведущими экспертами в области психологии и сексологии для того, чтобы помочь представительницам прекрасного пола улучшить "качество своей жизни". "Мы идем вперед, зная, что можно все изменить и поверить в себя... На этом курсе не будет длинных лекций, только действие и четкое понимание что и зачем. Вопросы и ответы, задания и их решения", – подписала снимок звезда.

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Для объявления гимнастка выбрала фотографию, где демонстрирует короткое черное бархатное платье с открытым плечом. Дерзкий образ она дополнила кожаными полусапожками и большим браслетом.

Подписчики осыпали Утяшеву комплиментами: "Очень красивая! Фигура шикарная!", "Какая ты красивая, Ляйсан! И как тебе идет платье", "Все мужское население страны завидует учителю из Пензы. Ляйсан, вы великолепны". А одна из пользовательниц сказала, что такие курсы могут быть очень полезны: "Вот мне туда срочно надо! Вообще ни сил, ни мотивации что-либо делать".

 

Ранее СМИ сообщали, что гимнастка перестала носить обручальное кольцо. Многие утверждают, что некогда гармоничный брак Утяшевой и Павла Воли переживает не лучшие времена.

Напомним, что Ляйсан Утяшева вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю в 2012 году. Пара воспитывает пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию.

Автор: Полина Крылова24 октября 2018, 16:21

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