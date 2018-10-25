Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни

Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходит на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял.

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Информацию об исчезновении матери керченского убийцы после бойни подтвердил Игорь Акиншевич, главврач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, в чьем ведении находится керченский филиал. "Мать предполагаемого убийцы действительно работает в онкодиспансере в Керчи – санитаркой в приемном покое. Ее никто не увольнял. Она не выходит на работу, это правда. Причин может быть много. Где она находится - неизвестно", – сообщил Акиншевич.

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. В керченской бойне 50 человек были ранены. Сам Росляков застрелился, напоминает Ura.ru.

Рослякова трудится в диспансере более десяти лет. Как следует из личного дела, по образованию женщина – повар. Негативных отзывов от сослуживцев за время ее работы санитаркой не поступало.



Акиншевич подтвердил, что в день керченской бойни мать Рослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легко ранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сын в колледже, санитарка ответила, что Владислав отказался идти на занятия. Узнала подробности керченской бойни, на работе она не появлялась.