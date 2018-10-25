Европейцев послали на смерть ради спасения Америки

В Норвегии начались масштабные учения НАТО Trident Juncture 2018. Эксперты увидели в них подготовку граждан Скандинавии к роли пушечного мяса в войне с Россией.

В страну переброшены 50 тысяч бойцов, около десяти тысяч единиц наземной техники, 250 самолетов и вертолетов, а также 60 кораблей государств - членов альянса. Впервые на такого рода маневрах военные НАТО будут отрабатывать задачи не только оборонительного, но и наступательного характера. И еще одно новшество – в учениях принимают участие украинские военные.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, маневры стали ответом на недавние российские учения "Восток-2018", которые прошли в сентябре. Альянс проводит их для того, чтобы продемонстрировать свою готовность к началу боевых действий, если ситуация сложится таким образом, что придется вступать в горячую фазу третьей мировой войны.

Жилин обратил внимание на такой факт: в отличие от предыдущих учений, когда доминирующую роль играли страны первого сорта (США и Германия), в нынешних учениях упор делается на страны Восточной Европы.

"Ее будут посылать в пекло, отправлять на фронт. В то время как страны первого сорта остаются в тылу и обеспечивают поддержку пассивным образом, сами активно не участвуя в сражениях", – сказал эксперт в интервью "Царьград ТВ".

Сегодня начинаются крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО. Маневры будут проходить на территории Норвегии и близ ее берегов. Всего к учениям подключат более 50 тыс. военнослужащих, 130 военных самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц техники. #НАТО pic.twitter.com/8Z9v4iQAqk — Ukr. cartel of Justice (@The_Ukrcartel) 25 октября 2018 г.

Он предположил, что сценарий третьей мировой будет примерно таким: "По команде начинается война. Происходит мобилизация приписного состава, людей посадили в броню – и вперед, пошли. Точно по такому принципу работает нынешняя система НАТО. Бронетехника, вооружения поставлены и складированы. В любой момент туда посадят пушечное мясо – и вперед".

Между тем западные СМИ уже назвали начавшиеся учения НАТО провальными. Журналисты узнали, что еще на подготовительном этапе американские солдаты начали испытывать определенные трудности, а во время маневров пострадали несколько военнослужащих.