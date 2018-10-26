Меланья Трамп бросила мужа

Меланья Трамп не примет участие в предвыборных митингах республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США. Она нарушит традицию, которую установила ее демократическая предшественница Мишель Обама.

Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям первой леди Соединенных Штатов Стефани Гришэм сообщила, что Меланья Трамп не будет проводить кампанию из-за "загруженного графика". Репортеры захотели узнать, чем будет занята жена президента, но Гришэм не ответила. "Мы не раскроем детали, пока это не будет целесообразным. Она готовится к предстоящим рождественским праздникам в Белом доме", – заявила пресс-секретарь.

Решение первой леди остаться в стороне от выборов нарушает традицию, установленную Мишель Обамой и Лорой Буш. Последняя участвовала в митингах в 2002 и 2006 году. Что касается жены Барака Обамы, сначала она не хотела принимать участие в подобных мероприятиях, но в 2010 году после просьбы партии согласилась посетить некоторые опорные пункты демократов.

В 2010 году Мишель прибыла в Милуоки. "Я думаю, многие из нас пришли сюда, чтобы увидеть изменения, о которых мы говорили. Но они не могут произойти сразу же, как только Барак зашел в Овальный кабинет. Потребуется больше времени, чтобы выбраться из этой пропасти, чем мы ожидали", – обратилась она к местным жителям. Несмотря на ее усилия, демократы проиграли на выборах в 2010-м.

Спустя четыре года Мишель вновь попросили агитировать за демократов в штатах Мичиган, Аойва, Мэн, Массачусетс, Висконсин, Пенсильвания и Флорида. В прошлом месяце бывшая первая леди провела несколько мероприятий, чтобы убедить людей проголосовать за демократов на предстоящих выборах.