Володин назвал уход Караченцова тяжелой утратой для россиян
"Николай Петрович был замечательным актером театра и кино. Он навсегда вошел в историю отечественного драматического искусства своими яркими и живыми образами", – сказал Володин.
В памяти зрителей останутся его роли в фильмах "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", в легендарном спектакле "Юнона и Авось" на сцене "Ленкома", продолжил спикер Думы.
Уход из жизни Николая Петровича Караченцова – тяжелая утрата для всех нас. Светлая память.
Сегодня, 26 октября, не стало российского актера театра и кино Николая Караченцова, до своего 74-летия он не дожил всего один день. Последним желанием артиста была встреча со всеми друзьями на его дне рождения.
Несколько дней Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимации онкологической больницы. Сегодня утром у него отказали почки.
"Он уходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг друга поняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.
В 2005 году Караченцов попал в тяжелую автомобильную аварию, после которой так и не смог до конца оправиться. Известно, что с 2017 года Николай Караченцов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, прошел несколько курсов химиотерапии.
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