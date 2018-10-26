Телеведущая жестоко поплатилась за "черные лица" в эфире

Известную американскую телеведущую Мегин Келли уволили из NBC. Девушку обвинили в расизме. Руководству компании не понравилось высказывание журналистки о традиции на Хеллоуин делать "блэкфейс" – когда белокожие люди раскрашивают в честь праздника лицо в черный цвет, а темнокожие - высветляют, передает РИА ФАН.

