В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга

В понедельник, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Чтобы привлечь внимание общественности к этому опасному недугу, пять памятников в Москве были подсвечены красным, передает сайт "ТВ Центр". Участие в акции "Оденься в красное" приняли монументы Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке, Пушкину, Грибоедову и Гоголю, а также скульптура "Рабочий и колхозница". Рядом с ними установлены стенды с важной информацией о первых признаках инсульта, а также о способах его предотвращения.