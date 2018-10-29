Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
Стрелявшего сразу же задержали, и парламент продолжил свою работу. Новым главой парламента выбран кандидат от мусульман Лоран Нгону Бабе. Он сменил на этом посту Карима Мекасуа.
Ни для кого не секрет, что зачастую журналисты западных стран искажают в своих целях смысл новостей. На сей раз отличились французы. В их сообщениях звучала мысль, что повстанцы ЦАР якобы требуют "вывода российских военных" из страны.
Это не имело ничего общего с действительностью, о чем сразу же заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, никакие "фейковые новости" не помешают России продолжать помогать властям ЦАР.
Журналистам многих изданий следовало бы тщательно проверять информацию, прежде чем она станет достоянием общественности.
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