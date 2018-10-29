Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов

18-летняя итальянка выставила на онлайн-аукцион собственную девственность, передает портал newizv.ru. Барышня планирует потратить вырученные деньги на образование и строительство дома для своей семьи. Красотка выставила на всеобщее обозрение свои фото, однако предпочла скрыть фамилию в надежде, что родные не узнают о готовящейся сделке. Сообщается, что покупатель уже нашелся. Он предлагает девушке 1,3 миллиона долларов. Однако сама она не спешит соглашаться, ведь в ее планах выручить за "доказательство чистоты" по меньшей мере четыре миллиона.