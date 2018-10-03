Родившая в 11 лет Валя Исаева после избиений вернулась к мужу-гастарбайтеру

Стало известно, как сегодня живет москвичка, история любви которой с уроженцем Таджикистана Хабибом Патахоновым прогремела на всю страну в 2005 году. Супруги помирились после взаимных обид и живут вместе.

В прошлом году Исаева объявила, что разводится с мужем, который поднимал на нее руку. От Патахонова Валя родила 13 лет назад дочь Амину, а в 2013 году сына Амира.

На развод супруги подавать так и не стали. "Все-таки мы столько лет вместе, двое детей. Были ссоры, но мы поняли, что не можем друг без друга", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда". По словам Вали, сегодня у них с Хабибом все хорошо.

Сохранить семью они решили ради детей. "Более того, мы ждем третьего ребенка. Я на пятом месяце беременности… У нас любовь", – призналась москвичка.

Также Исаева рассказала, что муж избил ее в 2015 году из-за ревности. Тогда женщина вышла на работу, что не понравилось Патахонову. "Единственная проблема – у нас не получается российское гражданство Хабибу сделать", – посетовала Валя. Отметим, в Россию уроженец Таджикистана приехал как гастарбайтер.

В свою очередь депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что у Исаевой и Патахонова "нормальная семья с социальным статусом ниже среднего", потому что у них нет постоянной работы. "И за квартиру они то платят, то не платят. Но помогают им все - муниципалитет, мы", – добавила депутат.

О детях супруги заботятся хорошо: они всегда выглядят опрятно. Мальчик ходит в детский сад, а девочка учится в школе. Навещают семью и органы опеки – смотрят, чем можно помочь.