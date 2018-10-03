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Общество

Владельцы элитного ателье просят наказать обидчиков

Антонио Паласиос-Фернандес. Фото: Пресс-служба
Вокруг столичной "Мастерской классического костюма" вновь разразился скандал. Пару лет назад в СМИ гремела резонансная история с теперь уже бывшим сотрудником компании Юлией Зеленской, теперь же героями нового конфликта стала чета Пушкиных. Владельцы ателье уверены: инциденты вокруг их заведения специально раздуваются с целью хайпа и привлечения внимания.  
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За более чем двадцатилетнюю историю "Мастерская" заслужила высокую репутацию не только в России, но и в Европе. После новогодних каникул 2016 года компания решила принять в штат нового специалиста по связям с общественностью. Устраиваться на эту должность пришла Юлия Зеленская.  

Девушка, к слову, была активным пользователем социальных сетей. В своем Instagram она оставляла посты с откровенными признаниями: "Я не верю в исключительно положительных персонажей – они скучны и неправдоподобны. Я во всем ищу парадокс, конфликт". Одну из записей Зеленская и вовсе сопроводила хештэгом #отжимаюбизнесувсех. 


Вскоре отношения пиарщицы и работодателей испортились, дело дошло до увольнения. Поводом стало отсутствие Зеленской на рабочем месте в течение более четырех часов. "10 февраля 2016 года PR-менеджер Зеленская Юлия отсутствовала на рабочем месте с 11 часов 00 минут до 15 часов 29 минут", – говорится в акте, составленном руководством компании (имеется в распоряжении Dni.Ru). От подписи об ознакомлении и дачи объяснений о причинах отсутствия на рабочем месте пиарщица отказалась, сказано в документе.  

После этого был составлен приказ об увольнении и произведен окончательный расчет. Из области словесной перепалки конфликт дошел чуть ли не до драки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Зеленская, стоя на лестнице вместе с владельцем ателье Антонио Паласиос-Фернандесом, падает и скатывается вниз. 

По словам хозяина мастерской, падение было спровоцировано. "На раскадровке, которую делали следственные органы, четко видно, как она специально оступается, тем самым провоцируя подобную ситуацию и раскручивая ее затем в своем ключе", – сказал он в интервью каналу "360".

Новая сцена этой драматической истории разыгралась уже в ОВД Арбат. Со слов свидетеля Святослава П., он наблюдал, как будучи в отделении Зеленская умышленно расковыряла себе нос, из которого пошла кровь. "Я не видел у Юлии никаких синяков, ссадин и рассечений, которые указывали бы на избиение", – сказано в объяснении свидетеля.

Он также заявил, что Зеленская выкрикивала оскорбления и угрожала тюрьмой. "Это выглядело как истерика неуравновешенного человека", – резюмировал мужчина.  

Точка в скандале в стиле "а-ля Шурыгина" была поставлена в декабре 2016 года. Претензии Зеленской правоохранительные органы сочли недостаточными и прекратили уголовное преследование в отношении Антонио Паласиос-Фернандеса.

Антонио Паласиос-Фернандес. Кадр youtube.com

По словам владельцев мастерской, эта история стала для них печальным, но полезным опытом. Мать Паласиос-Фернандеса Алена Величкина сетует, что если раньше в течение 18 лет они занимались творчеством, часто не задумываясь о себестоимости и прибыли в стремлении удовлетворить клиента, то проверки, с которыми столкнулось ателье после скандала, вынудили их изменить отношение к бизнесу. "В принципе мы могли бы пойти на расширение бизнеса, а оказались вынуждены вкладываться в его безопасность – устанавливать камеры наблюдения, заводить охрану, которой раньше не было", – отметила она.  

С очередной неприятностью мастерская столкнулась в январе этого года. В ателье обратились супруги Евгений и Кристина Пушкины. Свою версию дальнейших событий Антонио Паласиос-Фернандес озвучил в интервью телеканалу "360". По его словам, чета заказала несколько изделий, при этом пара не явилась для примерок в обговоренное время.  

Владелец ателье утверждает, что Пушкины приходили в заведение "в неадекватном состоянии", попутно оскорбляя сотрудников. "Он (Евгений Пушкин. – Прим.Ред.) всячески провоцировал скандалы в каждый свой визит. Видео и аудиозаписи с камер наблюдения имеются", – сказал Паласиос-Фернандес. 

По его словам, по прошествии определенного времени все изделия были сданы, оставался последний костюм. Однако Пушкин, утверждает владелец мастерской, издевался над мастерами, раз за разом меняя свои предпочтения по длине одежды.

В очередной раз супруги приехали в ателье 24 августа. В адрес сотрудников мастерской вновь зазвучали претензии, рассказал Паласиос-Фернандес. "Преследуя пресловутый лозунг о том, что клиент всегда прав, мы решили закрыть на это глаза. Изделие хотели вручить лично я и моя мама Алена Владимировна. Но в порыве оскорблений Пушкина потеряла над собой контроль и ударила мою маму по лицу", – описал мужчина происходившие события.

"Единственное, что я сделал, – выволок свою мать из неостанавливающихся ударов Пушкиной Кристины, при всем при этом оттаскивая от себя еще и Евгения, который, понимая, что вина его жены в этом объективна и стараясь взять часть вины на себя, также начал допускать рукоприкладство", – рассказал он.

Происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись была исследована специалистами АНО "Центр Технических Экспертиз". Они установили время нанесения первого удара. "В момент времени 00:48 женщина в темной одежке движется к женщине в белом платье, которая наносит ей удар, что видно исходя из движения левой руки и ног", – говорится в материалах экспертизы. В этот момент тайм-код показывает 15:45:09. Предположительно, под женщиной в белом подразумевается Кристина Пушкина.


После того, как была вызвана полиция, Пушкина бросилась к окну и начала кричать, пытаясь привлечь внимание людей на улице, сказал хозяин "Мастерской классического костюма", полагая, что таким образом пара хотела изобразить из себя жертву и снять ответственность за произошедшее.  

"Итогом всего этого стала госпитализация моей мамы, у нее диагностировали сотрясение головного мозга средней тяжести, гематомы, ушибы и внутреннее кровотечение, потому что Кристина била ее и ногами. Несколько недель она провела в больнице под наблюдением врачей", – сказал Паласиос-Фернандес. Супруги же заявили, что подверглись нападению, но от помощи при этом отказались. 

Теперь потасовка в ателье может обернуться для Пушкиных серьезными последствиями. Владельцы мастерской потребовали возбудить уголовное дело против четы.

Паласиос-Фернандес, с его слов, никогда бы не рассказал о произошедшем, если клиентка не стала бы клеветать на компанию в соцсетях. "Пушкина за счет своих постов и телеинтервью всячески старается поднять хайп", – полагает он. В настоящее время правоохранительные органы проводят дознание и следственные действия в отношении пары.

В мастерской же теперь думают о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить бизнес и репутацию.

Автор: Иван Поляков3 октября 2018, 18:58

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