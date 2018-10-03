Отравленные Скрипали появились на публике
Сенсационной информацией поделился с "Би-би-си" автор книги о Скрипале The Skripal Files ("Файлы Скрипаля") Марк Урбан. Журналист рассказал, что отец и дочь общаются с друзьями в интернете и выходят на улицу.
"Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне", – рассказал Урбан. Он опроверг домыслы о том, что отравленные Скрипали изолированы от общества. По словам писателя, они просто не очень хотят видеть журналистов.
Накануне британская The Guardian опубликовала выдержки из книги Урбана. Оказывается Сергей Скрипаль, придя в сознание после отравления, отказывался верить в версию Терезы Мэй о том, что за преступлением стоят российские спецслужбы.
Кроме того, беглый шпион ранее поддержал присоединение Крыма к России и заявлял, что поддерживает линию Кремля по многим вопросам. По словам британского журналиста, Сергей Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и ее гражданах, называл их овцами, которым нужен хороший пастух.
«Не верю, что меня отравили русские»: Скрипаль впервые заговорил со СМИ после отравления https://t.co/z3HjeqGhQV #СКРИПАЛЬ #РОССЯ #АНГЛИЯ— Татьяна Дума (@TdLika) 2 октября 2018 г.
Если все действительно так, как рассказывает британский журналист, то очередной раз возникает вопрос: "А не было ли отравление Скрипалей постановкой?" Для чего британцы выдумали русских агентов Петрова и Боширова? На эти вопросы ищет ответ и племянница экс-агента ГРУ Виктория Скрипаль.
Она не верит в виновность россиян и хочет встретиться с Петровым и Бошировым лично, чтобы посмотреть им в глаза. Виктория считает, что у них должна быть возможность оправдаться по-настоящему и снять с себя ярлык, навешанный Лондоном.
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