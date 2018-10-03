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Общество

Связавшийся с геями актер Пашинин вызвал недоумение

Анатолий Пашинин. Кадр youtube.com
В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали слова воюющего в Донбассе российского актера Анатолия Пашинина. Он заявил, что сотрудники спецслужб предлагали ему совершить самоубийство.  
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Слова актера в СБУ вызвали недоумение. "Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", – сказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. По ее словам, Служба безопасности Украины действует исключительно в правовом поле.  

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Ранее Пашинин в общении с прессой заявил, что СБУ установила за ним слежку. Актер утверждает, что его телефон прослушивается сотрудниками ведомства, а сам он периодически получает угрозы в свой адрес. По его словам, он намеренно произносит в трубку "чудовищные вещи", чтобы спецслужбы могли в дальнейшем использовать сказанное против него. "И тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают", – раскрыл свой план Пашинин. 

Сотрудников спецслужбы актер назвал "мерзавцами". Он заявил, что даже общался с одним из представителей СБУ. По его словам, к нему наведывался молодой человек "гомосексуального вида". Со слов Пашинина, он намекал, что артисту нужно покончить жизнь самоубийством. 


Впрочем, бодрости духа актер не теряет. Он пригрозил, что даже если и соберется на тот свет, то прихватит с собой кого-нибудь из СБУ. "Я не дам вам на себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков", — подчеркнул он.  

Напомним, Анатолий Пашинин известен по своим ролям в ряде российских фильмов и сериалов. Среди них – "Грозовые ворота", "Адмирал", "Мы из будущего".  

На Украину артист переехал в 2014 году вскоре после государственного переворота. Летом 2017-го появились сообщения, что он вступил в одно из добровольческих вооруженных формирований, принимающих активное участие в боях в Донбассе.

Автор: Иван Поляков3 октября 2018, 17:04

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