Получилось коряво: Тереза Мэй станцевала перед политиками
Хореографическими талантами Мэй блеснула на ежегодной конференции Консервативной партии Британии. На сцену она вышла под зажигательный хит группы АВВА Dancing Queen ("Танцующая королева").
Премьер сорвала бурю оваций: соратники по партии стоя аплодировали своему лидеру. Но вот в соцсетях Мэй досталось за неуклюжий танец.
Как ее только не называли: клоунессой, вечно пьяной бабулей, странной теткой, Трампом в юбке…
"И какой вес будут иметь ее слова после этого?", "Всему свое место. И почему перед таким серьезным выступлением играет такая музыка, тоже не понятно", "Она танцует как женская версия мистера Бина", "Вон оно что! У папы Карло было не одно полено!!!" – набросились пользователи на премьера.
Кто-то даже предложил шведской группе поддать в суд на танцующую Терезу Мэй: "Надеюсь, у нее есть права от лейбла ABBA на эту песню. Если нет, юристы ABBA подадут на нее в суд. Подумайте об этом – надеюсь, у нее нет прав".
Стоит отметить, что премьер Британии не в первый раз становится мемом из-за нелепых танцев. Все помнят ее танец с местными детьми в ЮАР. Движения Мэй тогда сравнивали с роботом.
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