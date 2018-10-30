ЕГЭ по истории станет обязательным

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что с 2022 года список обязательных для всех школьников экзаменов может пополниться историей, передает телеканал "Царьград". В тестовом режиме программу опробуют в 2020-м.

Если она покажет свою эффективность, спустя два года в список обязательных для сдачи всеми учащимися ЕГЭ, помимо русского языка и математики, будет включен третий предмет. "Это будет экзамен по классической истории, безусловно, по истории Отечества", – заявила Васильева.