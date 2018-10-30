Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии

О таких, как сотрудник Министерства финансов Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой случайности не попал на борт.

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