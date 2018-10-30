Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не смогла связаться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении разведчика и его дочери. Об этом Виктория Скрипаль рассказала одному из российских информационных агентств.

Женщина заявила, что хочет поговорить с Петровым и Бошировым, чтобы узнать, причастны ли те к отравлению Скрипаля и его дочери. Виктория опубликовала обращение на своей странице в Facebook.

"Я приглашаю к открытому диалогу Александра Петрова и Руслана Боширова. Пока без вынесения нашего диалога на обсуждение в СМИ. Уверена, мы все вместе сможем разобраться и понять, как действовать дальше, – написала она. – Прошу вас откликнуться, обменяться контактными данными и попробовать разобраться в ситуации".

Ответа племянница Скрипаля так и не получила. "Я просто опубликовала – и тишина", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Виктория призналась, что боится за себя и родных. Она считает, что британские спецслужбы могут использовать "фанатиков". "Я боюсь за свою жизнь и родных, ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то движет, те же британские спецслужбы", – заявила журналистам племянница Скрипаля. Виктория уверена: многие заинтересованы в том, чтобы она не комментировала случившееся.





Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта этого года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому ЧП. Москва категорически отрицает вину и призывает провести всестороннее расследование.