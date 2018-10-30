Хэллоуин: история и традиции праздника

Ежегодно этот древний праздник, уже потерявший свое первоначальное религиозное значение, отмечают 31 октября, накануне Дня всех святых. Сегодня на Хэллоуин во многих странах мира проводятся костюмированные вечеринки с соответствующей атрибутикой.

История Хэллоуина

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Своими корнями "Праздник нечистой силы" тянется к древним кельтам Шотландии и Ирландии. В конце октября они отмечали начало зимы и приход длинной ночи, веря в то, что именно 31 октября открывалась дверь в потусторонний мир и нечисть могла беспрепятственно гулять по земле.

Несмотря на то, что в 9 веке в Великобританию пришло христианство и 1 ноября начали отмечать День всех святых, языческие традиции во многом сохранились. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей. Дети и взрослые на Хэллоуин надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение.

Цветами "Хэллоуина" были черный (ночь и смерть) и оранжевый (урожай). А главным символом праздника является так называемый Светильник Джека, который делают из тыквы. На нем вырезают лицо со зловещей усмешкой, а внутрь ставят свечу.

Традиции праздника

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Обязательный атрибут Хэллоуина – обряд "Trik or trak" (Пакость или подарок). Если хозяин дома не угостит пришедших сладостями, то получит от гостей множество неприятных сюрпризов.

На Хэллоуин популярны костюмы персонажей классических фильмов ужасов. В праздничном интерьере домов большую роль играют символы осени, например, деревенские пугала.

Также на Хэллоуин принято гадать и играть. Например, один из обычаев основывался на известном поверье о Кровавой Мэри, которое в наши дни превратилось в популярную городскую легенду. Девушки должны были в темноте со свечой и зеркалом подняться по лестнице спиной вперед. В зеркале якобы должно было показаться лицо будущего супруга или череп, означающий смерть до замужества.

Большинство угощений этого праздника основано на яблоках. В США популярны конфеты в виде кукурузы и тыквы. Помимо разнообразных сладостей, существует традиционный хлеб бармбрэк. При его приготовлении в тесто прятали горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо.