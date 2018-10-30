Умер известный на весь мир NONONONO Cat (видео)

Известный на весь мир кот-мем по кличке Маркиз – NONONONO Cat – скончался в преклонном возрасте в Перми. Трагическое известие запоздало: Марких умер еще в июне, однако хозяева сообщили об этом лишь 30 октября.

Сообщение о кончине Маркиза появилось под оригинальным видео в YouTube, которое к настоящему моменту просмотрели 12 миллионов пользователей Сети. Хозяева талантливого кота рассказали, что их питомец прожил достойную кошачью жизнь – оставалось 2 месяца до 16-летия.

Однако у пожилого Маркиза стали отказывать почки и печень, он сильно мучился. Врачи сказали, что это уже не поддается лечению – и было принято решение кота усыпить.

Сделавшее кота знаменитым видео хозяева сняли в 2003 году. В гости зашел друг с четырехлетней дочкой – именно на ее присутствие Маркиз и отреагировал своим "NONONONO". Только в сентябре 2011 года хозяин кота решился выложить видео на YouTube. Ролик всего за несколько дней разошелся по соцсетям, попал в крупные мировые СМИ и на телевидение, пишет Tjournal.