Базарная неряшливость Порошенко вызвала оторопь
По словам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма, которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки фигуры главы Незалежной. В деловых же костюмах, даже самых лучших, Порошенко выглядит не лучшим образом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".
Эксперт задается вопросом: почему в окружении украинского лидера допускают столь непрезентабельный вид своего шефа? Ким предположил, что это вопрос просто игнорируется, что странно, поскольку президент – первое лицо в украинской политической элите.
Это тем более странно, недоумевает эксперт, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не его программе.
“Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко, добавил эксперт, выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре".
Порошенко в Румынии высмеяли за мятый пиджак pic.twitter.com/dnIzvwJII8— Олег Фрадкин (@FradkinOleg) 23 апреля 2016 г.
Президент Украины нередко дает поводы для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительно стиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак и брюки.
Так, в начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолете Лондон – Киев. По некоторым данным, Порошенко возвращался из США, где был на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры заметили несвежий вид президента Незалежной, его опухшее лицо и неряшливый внешний вид.
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