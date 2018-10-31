Базарная неряшливость Порошенко вызвала оторопь

Появление президента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядит странно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.



По словам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма, которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки фигуры главы Незалежной. В деловых же костюмах, даже самых лучших, Порошенко выглядит не лучшим образом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".

Эксперт задается вопросом: почему в окружении украинского лидера допускают столь непрезентабельный вид своего шефа? Ким предположил, что это вопрос просто игнорируется, что странно, поскольку президент – первое лицо в украинской политической элите.

Это тем более странно, недоумевает эксперт, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не его программе.

“Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко, добавил эксперт, выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре".

Порошенко в Румынии высмеяли за мятый пиджак pic.twitter.com/dnIzvwJII8 — Олег Фрадкин (@FradkinOleg) 23 апреля 2016 г.

Президент Украины нередко дает поводы для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительно стиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак и брюки.

Так, в начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолете Лондон – Киев. По некоторым данным, Порошенко возвращался из США, где был на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры заметили несвежий вид президента Незалежной, его опухшее лицо и неряшливый внешний вид.