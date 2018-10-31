Главред PolitRussia просит прокуратуру проверить действия журналиста Короткова

Октябрьское расследование "Новой газеты" возмутило профессиональное сообщество журналистов. Преднамеренная подтасовка фактов и дача ложных показаний "фейковым информатором", подпадающих под статью 306 Уголовного Кодекса России, есть не что иное, как "заведомо ложный донос"

Действия петербургского журналиста Дениса Короткова требуют проверить и проанализировать. В прокуратуру Санкт-Петербурга уже обратился Руслан Осташко, главный редактор общественно-политического издания PolitRussia. Он уверен, что Короткова следует привлечь к уголовной ответственности.

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Журналист "Новой газеты" в своем расследовании утверждал, что в Сирии проводились незаконные испытания ядов на пленных боевиках, чтобы впоследствии данные вещества использовать с целью устранения политических конкурентов. Коротков ссылается на тайного осведомителя Валерия Амельченко, представившего в доказательство своих слов несколько сирийских фотографий, которые, как выяснилось, были сделаны в Ливане.

К своему очередному скандальному расследованию Коротков пытался примазать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Неудивительно, ведь на манипуляциях с его именем журналист и построил свою карьеру.

Пропажа информатора была преподнесенаКоротковым как похищение. Правоохранительные органы начали поиск Валерия Амельченко по заявлению редакции "Новой газеты". Осташко при этом напомнил, что Денис Коротков сообщил полиции, что Амельченко якобы позвонил ему и сказал, что за ним следят, а затем перестал выходить на связь.

Очередное расследование напомнило россиянам о существовании Короткова и принесло ему славу независимого журналиста России. "Жертва режима" пожинал ее плоды, раздавая интервью. Все закончилось, когда Валерий Амельченко пришел в полицию и признался, что похищения не было.





Подстроенная провокация и фантазии Короткова, который заставил своего "тайного информатора" выучить наизусть сочиненные им тексты и продиктовать под запись за щедрую оплату в 20 тысяч евро. На деле Амельченко получил только 200 000 рублей. Коротков его обманул.

Публикация фактов, не соответствующих действительности, и введение читателей в заблуждение, совмещенное с клеветой, нарушение не только журналистской этики, но и уголовного закона страны.

"Редакция общественно-политического издания PolitRussia считает, что подобные действия журналиста общественно-политического издания "Новая газета" Дениса Короткова подлежат уголовной ответственности согласно статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", – подчеркнул Осташко. Главред PolitRussia просит провести проверку данной информации на основании изложенных фактов в соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" и принять необходимые меры.



В случае выявления прокуратурой в действиях Дениса Короткова оснований для применения статьи 306 УК РФ, ему грозит от 120 тысяч рублей штрафа до шестилетнего тюремного срока. Последнее станет отличным примером для журналистов, все еще полагающих, что они останутся безнаказанными в случае публикации клеветнических статей.