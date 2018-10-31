В Индии появилась самая высокая в мире статуя

В Индии открыли самую высокую в мире статую. Уникальный монумент посвящен деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю, скончавшемуся в 1950 году, пишет newizv.ru.
Статуя высотой 182 метра, а с постаментом – 240 метров находится в штате Гуджарат на северо-западе страны. Она почти в четыре раза выше, чем статуя Свободы.
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