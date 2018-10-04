"Гослото". Отзывы реальных людей, выигравших в лотерею

Каждую неделю благодаря участию в лотерее в стране появляется более 20 миллионеров. Суммы выигрышей поражают воображение – 506 миллионов, 358 миллионов, 267 миллионов рублей, 207 миллионов… Поверить в то, что миллионером можно стать, купив всего лишь один лотерейный билет, — сложно. Попробуем развеять ваши сомнения.



Выигрыши и победители – абсолютно реальные. Счастливчиков с каждым днем всё больше, они активно дают интервью, рассказывают историю своих побед, делятся секретами везения, пишут отзывы об участии в розыгрышах.

Сегодня в России существует более 25 видов лотерей. С июля 2014 года в России действуют только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование целевых госпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта. Крупнейшим распространителем лотерей является бренд "Столото".

Довольно часто колоссальные многомиллионные суперпризы выигрывают участники лотерей "Гослото". Отзывы реальных людей – яркое тому подтверждение.

Лотереи "Гослото" – это розыгрыши по формулам: "Гослото "6 из 45"; "Гослото "7 из 49"; "Гослото "4 из 20"; "Гослото "5 из 36". Первое число в формуле – это количество чисел, которые нужно отгадать; второе – из какого количества чисел. Например, в лотерее "Гослото "6 из 45" нужно отгадать 6 чисел из 45.

"Гослото". Кто выигрывает в лотерею?

Убедительнее всего на волнующий всех вопрос "Можно ли выиграть в лотерею?" отвечают победители "Гослото". Отзывы реальных людей наглядно показывают, что выиграть может абсолютно любой человек вне зависимости от места жительства и рода деятельности.





Победителями лотерей уже стали миллионы жителей страны: от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Краснодара. Все они смогли воплотить свои самые заветные мечты в жизнь. Кто-то купил долгожданные квадратные метры жилплощади, кто-то приобрел автомобиль, а кто-то отправился в кругосветное путешествие.

Составить однозначный портрет лотерейного победителя и вывести формулу "везунчика" невозможно, что и подтверждают многочисленные отзывы о "Гослото" реальных людей. Каждая победа – это уникальная история, у каждого победителя свой секрет и свой особенный путь к успеху. Но всех победителей объединяет купленный однажды счастливый билет "Гослото".

"Гослото". Реальные отзывы победителей

Этим летом на всю страну прогремела новость о выигрыше жителя Краснодара. Почти 75 миллионов рублей. Счастливчиком оказался пенсионер Владимир Шатохин. В своем отзыве он поделился тактикой выбора счастливой комбинации.

"Тот день начался как обычно, – рассказал победить. – Я был на работе. Во время обеденного перерыва купил лотерейный билет. Правда, раньше, выбирая числа, отмечал дни рождения близких. А сейчас отметил числа наобум".

Похожей тактики придерживался и другой победитель – Евгений Диулин из Череповца, выигравший более 7 миллионов рублей. "Раньше я выбирал свои любимые числа, а потом понял, что это бесполезно. Все нужно делать по настроению. Но в выигрышном билете действительно есть важные для меня числа: даты рождения детей и сестры, а также день нашей с Настей свадьбы. Видимо, от судьбы не уйти".

Евгений не первый раз участвовал в лотереях "Гослото". Отзывы других победителей также свидетельствуют о том, что лотереи стали для них настоящим хобби. Например, Владимир Апарин из Кемеровской области, выигравший 13 миллионов рублей, продолжает традицию, начатую еще его отцом: "В моей семье лотереи – это традиция. В 1977 году мой отец выиграл 5000 рублей – большие деньги в СССР. И вот пришла моя очередь выигрывать по-крупному".

Лотерея "Гослото". Отзывы мультимиллионеров

Интересно почитать о лотереях "Гослото" отзывы победителей, выигравших баснословные суммы. По понятной причине многие из них просят сохранить свои настоящие имя и фамилию в тайне, но все они реальные люди.

Одним из таких счастливчиков стал Николай из Новосибирска, для которого счастливым стал 1885-й тираж "Гослото "6 из 45". Он принес ему, только вдумайтесь в эти цифры, 350 миллионов рублей. Забавно, что мужчина долго не проверял судьбоносный билет: "Самое смешное, что я увидел и прочитал, наверное, все новости о рекордном суперпризе – и по радио, и в интернете, и еще где-то, но ни разу не подумал, что героем этих новостей являюсь я. Проверил билет спустя несколько дней".





Как же счастливчик распорядился своим богатством? "Планы у меня грандиозные, – рассказал в своем отзыве Николай. – Во-первых, отблагодарю судьбу за шанс полностью изменить жизнь. Поэтому в ближайших планах добрые дела – помогу тому, кто сейчас нуждается в финансовой поддержке. А во-вторых, попробую приумножить свое счастье и счастье своей семьи – перееду в Москву, куплю большой дом и займусь развитием собственного бизнеса.

Суммы в несколько сотен миллионов – это реальная возможность исполнить все свои желания. Так поступил еще один мультимиллионер Александр, который выиграл в лотерее более 230 миллионов рублей.

"Хочу попутешествовать, самая заветная мечта – побывать в Венеции", - поделился планами победитель. – "Но для начала подлечу спину, накопились профессиональные травмы. Помогу маме, брату, племяннику, обязательно займусь благотворительностью. Я и так всегда перечислял деньги нуждающимся, а теперь уж сам Бог велел".

О лотереях "Гослото" отзывы победители оставляют на сайте "Столото", где можно прочитать еще больше историй выигрышей. Любимчики Фортуны передают свою эстафету везения и желают каждому, кто читает этот материал, испытать сладостный вкус победы!