"Ополченочка" Поклонская снялась в фильме о Донбассе
Картина снималась летом этого года. Ее создатели надеются к маю 2019-го завершить монтаж, озвучивание и выпустить ленту к юбилею ДНР.
Генеральным продюсером фильма и директором кинокомпании "Лугафильм" является Роман Розум. По сюжету Поклонская в 2016 году дает комментарий о ситуации в Донбассе на пресс-конференции, передает телеканал "360". В фильме было реконструировано сражение на Светлодарской дуге.
Примечательно, что сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля. Депутат уже посмотрела и прокомментировала тизер "Ополченочки". "Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже. Правда, дух захватывает! Вот что значит простое слово "патриотизм". Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" – цитирует Наталью Поклонскую "Луганскинформцентр".
Трейлер уже опубликован в Сети. Премьерный показ картины приурочат к пятилетию создания Луганской и Донецкой народных республик.
Экс-прокурор Крыма родилась в поселке Михайловка Луганской области. За минувшие несколько месяцев депутат не раз удивляла общественность. Как писали Dni.Ru, в августе стало известно, что 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж – ее избранником стал бывший следователь Иван Соловьев.
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