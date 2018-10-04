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Общество

"Отработанный материал": судьба Скрипалей предрешена

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press
Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему Сергей Скрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Вопрос страны проживания россиян до сих пор остается открытым. По данным "Би-би-си", Скрипали не хотят переезжать в англоязычные государства, в том числе и США. Более того, в доме экс-полковника ГРУ в Солсбери отныне будут жить британские налогоплательщики, поэтому вернуться туда он не может.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Джабаров считает, что судьба Скрипалей предрешена, и возвращение бывшего разведчика на родину исключено. При этом он подчеркнул, что препятствовать приезду в Россию им никто не будет, поскольку Сергей Скрипаль уже отсидел часть срока, потом его обменяли и, по сути, простили ему судимость.

"Но, думаю, жить в ранге предателя на своей родине будет не очень комфортно для него самого. Поэтому я исключаю эту возможность… Пусть живет там, где ему будут платить больше... Мне кажется, для западных спецслужб он уже отработанный материал", – цитирует представителя Совфеда НСН. По его мнению, когда весь этот скандал завершится, все забудут Скрипалей.

Ранее в Кремле отметили, что больше не хотят комментировать информацию о новых версиях в деле отравленного 4 марта в Солсбери Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему закрыта.

Автор: Валерия Нарская4 октября 2018, 11:37
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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