"Отработанный материал": судьба Скрипалей предрешена

Экс-сотрудник ГРУ, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, возможно, не захочет возвращаться на родину. О том, почему Сергей Скрипаль может принять такое решение, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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