Россия стала виновницей конца света

Возглавлявший Всемирное библейское общество пастор Кентон Бешор предсказал скорое наступление конца света. По словам священнослужителя, первый этап глобальной катастрофы наступит уже через три года.

Несмотря на то что пастор ушел из жизни два года назад, его записи стали доступны широкой публике только сейчас. Всю свою жизнь священнослужитель посвятил изучению Библии, а незадолго до смерти, вспоминают его близкие, говорил, что знает точную дату наступления апокалипсиса.

Изучая Священное Писание и найдя там, как он думал, предсказание о двух мировых войнах, Бешор пришел к выводу, что первый этап конца света наступит в 2021 году, а завершится все в 2028-м вторым пришествием Иисуса Христа.

Пастор был уверен, что в Евангелии названы семь признаков грядущего апокалипсиса. Пять из них, полагал он, мы уже увидели. Кроме того, по мнению Бешора, в священном тексте есть 15 подсказок, которые указывают на скорое наступление конца времен. По мнению священнослужителя, все начнется с войны между Израилем и Ираном, а после подключения к конфликту России апокалипсис станет неминуемым.

Русский народ за всю свою многовековую историю пережил уже столько, что конец света ему уже не страшен — Константин Симонов (@ich_Mitra) 4 октября 2018 г.

О конце света не так давно говорил и алтайский писатель-мистик Андрей Коробейщиков. Человечеству, да и вообще всему живому на планете он отвел пять лет.

Апокалипсис будет связан с природными катастрофами: планета буквально сотрясается от пожаров, наводнений, ураганов и смерчей. Коробейщиков отметил, что люди не обращают внимания на эти факты.

И чем дольше человечество будет относиться к природе как к вещи, тем хуже окажутся последствия, заявил Коробейщиков. "Возможно, нам не суждено увидеть даже внуков", – сказал мистик.