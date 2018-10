Нобелевскую премию мира отдали пленнице террористов

Нобелевскую премию мира 2018 года разделили конголезский хирург Денис Муквеге и иракская правозащитница, бывшая пленница запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Надия Мурад, передает РИА ФАН. Награда присуждена за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM