Вляпавшийся в туалетную бумагу Трамп прилюдно опозорился
К подошве обуви Дональда Трампа прилип кусок туалетной бумаги. Глава Америки, не заметив этого, вышел из автомобиля и направился по трапу в самолет. Ленту, развевающуюся из-под левого ботинка президента, сняли на видео, которое разместили в Сети, передает "360".
Кадры быстро разлетелись по интернету и вызвали бурную реакцию пользователей. Народ от души посмеялся над опозорившимся Трампом.
WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq— Joel Franco (@OfficialJoelF) October 5, 2018
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