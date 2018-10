Вляпавшийся в туалетную бумагу Трамп прилюдно опозорился

К подошве обуви Дональда Трампа прилип кусок туалетной бумаги. Глава Америки, не заметив этого, вышел из автомобиля и направился по трапу в самолет. Ленту, развевающуюся из-под левого ботинка президента, сняли на видео, которое разместили в Сети, передает "360".

Кадры быстро разлетелись по интернету и вызвали бурную реакцию пользователей. Народ от души посмеялся над опозорившимся Трампом.



WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq