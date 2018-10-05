Эксперты защитили "Петелинку" от Россельхознадзора

Отраслевые эксперты раскритиковали Россельхознадзор за действия в отношении "Петелинки". Участники продовольственного рынка говорят о том, что на основании результатов анализов товара из магазина нельзя составить полную картину положения дел на птицефабрике.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает действия Россельхознадзора в ситуации с "Петелинкой" непрофессиональными. Ведомство не должно полагаться на результаты проверки в рознице, считает бывший главный санитарный врач России.

"Останавливать предприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявлены системные нарушения, а не после единичной проверки магазина", – сказал Онищенко и добавил, что выявленный Россельхознадзором сальмонеллез в мясной продукции мог появиться из-за ее неправильного хранения.

Солидарен с Онищенко и президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. "Сальмонелла могла пасть в продукцию на любом этапе – во время транспортировки или в оптовом звене. Это не зависит от производителя и от этого ни одно предприятие не застраховано", – сказал Мамиконян.

Он напомнил, что перед употреблением любое мясо надо подвергать термической обработке и тогда сальмонеллы не попадут в организм человека.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что ситуация с "Петелинкой" бьет по всем производителям мяса птицы. "Методы отбора проб вызывают сомнения. Специалисты Россельхознадзора берут пробы продукции не с завода, не на выходе с фабрики, а в рознице, за которую производители не отвечают", – сказал Давлеев.

Эксперт не считает возможным сценарий остановки предприятия. Такое решение может быть принято только по факту санитарного состояния самого предприятия., подчеркнул он.





Стоит отметить, что сегодня, 4 октября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт также назвал маловероятным то, что Петелинская птицефабрика будет закрыта по решению суда.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Балыбердин заявил, что не понимает логику действий Россельхознадзора. "Проверили один магазин, другой, третий. А саму фабрику проверяли? Проводилась ли комплексная проверка предприятия? Если нет, то это непрофессиональный подход", – сказал народный избранник.

Кроме того, он полагает, что Россельхознадзору необходимо также проверить и других производителей – все ли у них в порядке.

Напомним, на этой неделе ведомство заявило о возможной приостановке входящей в группу "Черкизово" Петелинской птицефабрики или наложении на производителя штрафа из-за обнаружения в продукции сальмонелл и листерий. При этом некачественная продукция была выявлена не на предприятии, а в рознице – в одном в одном из московских магазинов сети "Авоська-Два".