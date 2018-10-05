Россиян напугали подорожанием водки

Министерство финансов предлагает повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Речь идет о водке, коньяке и бренди.
Стоит отметить, что сейчас минимальная цена на водку составляет 205 рублей за пол-литра. В будущем стоимость предлагают повысить до 215 рублей. С помощью данной меры планируют бороться с нелегальной алкогольной продукцией, передает Ura.ru.
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