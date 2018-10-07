Шокирующие подробности жизни каннибала Аркадия

На этой неделе в деревне Новинка Гатчинского района Ленинградской области было обнаружено расчлененное тело местного жителя. По подозрению в совершении убийства были задержаны 22-летний уроженец Алтайского края по имени Аркадий и его несовершеннолетняя спутница.



Тело убитого было обнаружено в одном из домов на улице Железноводская. Предположительно, убитый был хозяином жилища, и сам впустил в свой дом парня и его спутницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, убитым оказался 21-летний парень. Интернет-издание 47news.ru отмечало, что он учился в коррекционной школе-интернате, поступал в колледж метрополитена, но учиться там не смог. Постоянных занятий и работы у молодого человека не было.

Летом он трудился дорожным рабочим, подрабатывал в магазине. Квартиру в доме барачного типа, где произошло убийство, парень получил в наследство от отца.

Как сообщали СМИ, со своей будущей жертвой злоумышленники познакомились в одном из петербургских кафе. Молодой человек сам предложил новым знакомым пожить у него в доме.

Следствие предполагает, что в какой-то момент между добродушным хозяином и гостями произошла ссора. Дождавшись, пока он уснет, парочка нанесла ему удары ножом, расчленила, а некоторые фрагменты тела, включая головной мозг, употребила в пищу.

Утром Аркадий и его спутница задерживаться в доме не стали. По данным правоохранительных органов, парень и девочка поспешили покинуть дом через окно, однако на пути к железнодорожной станции были схвачены. В пятницу, 5 октября, суд Кировска арестовал Аркадия на два месяца.

По ходатайству следствия суд в Ленинградской области арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка, которого обнаружили 3 октября.



По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница pic.twitter.com/DUvJZq5Qo2 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 октября 2018 г.

Следователи, а вместе с ними и вся страна, продолжают гадать – что же могло толкнуть молодого человека на столь жестокое убийство? Быть может, разгадка лежит в его прошлом?

Известно, что Аркадий жил и учился в городе Рубцовск Алтайского края. Несколько лет назад он познакомился с девушкой, с которой затем переехал в Ленинградскую область. Пару месяцев назад она трагически погибла, выпав из окна многоэтажки.

Любопытные факты из жизни подозреваемого в убийстве сообщает "Московский комсомолец". Аркадию, как оказалось, было непросто с самого детства. В школе он был нелюдим, одноклассники брезгливо сторонились его и не хотели с ним общаться.

Издание со ссылкой на бывших одноклассников молодого человека сообщило, что тот всегда ходил в неопрятной одежде, которая, к тому же, была ему не по размеру. Девочки с ним общаться не хотели, а мальчики игнорировали.

Сам же парень вел себя спокойно: агрессии не проявлял, драться ни с кем не лез. После четвертого класса Аркадий, со слов бывших одноклассников, сильно изменился, стал следить за собой, тренироваться в спортзале.

После девятого класса парень из школы ушел, после чего дальнейшая связь с ним была потеряна, утверждают знавшие его люди.

"Все, кто знал Аркадия так или иначе, хорошо ли плохо ли, поражены случившемся и не понимают, как парень из рубцовской бедной семьи очутился так далеко – в Петербурге", – цитирует "МК" одноклассников подозреваемого.

Постоянной работы у молодого человека, судя по всему, не было, перебивался он случайными заработками. Тем не менее, каким-то образом находил время и деньги на путешествия.

На его странице в одной из социальных сетей можно обнаружить фотографии не только из Петербурга, но и из Москвы, а также из некоего приморского города. Возможно, что это Сочи, в котором, предположительно, Аркадий и познакомился со своей несовершеннолетней подругой.

Не исключено, что на жестокое убийство Аркадия могли подтолкнуть детские обиды и психологические травмы. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза. Что касается его несовершеннолетней подруги, то она пока остается в статусе свидетеля.