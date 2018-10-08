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Общество

Это лишь начало: какие провокации ждут Кремль после дела Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Дело Скрипалей – лишь один из этапов плана Запада по дискредитации России. Подобного рода провокации повторяются с интервалом в три года, и конца этим играм западных спецслужб пока не предвидится, уверен Андрей Луговой.
прочитано 1959 раз

Англосаксы ведут свою игру против России. Провокации, подобные инциденту с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери, будут повторяться, уверен Андрей Луговой. Российский офицер и депутат Госдумы напомнил, что его обвиняли в убийстве Литвиненко, а было еще дело Магнитского, расследование катастрофы Boeing над Украиной. Все эти дела объединяет то, что ни в одном из них не предъявлено никаких доказательств, но виноватой назначена Россия.

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По теории Лугового, каждые три года американцы или англичане "начинают громкую историю вокруг России". Это похоже на тайный план западных спецслужб по дискредитации страны. "С начала 2000-х, когда Россия стала заявлять о себе как о державе с самостоятельной политикой, стали появляться разного рода провокации глобального геополитического характера, поэтому я не исключаю, что такая операция существует. Она не может не существовать, если проанализировать то, что происходило за последние 15 лет", – цитирует Лугового "Комсомольская правда".

В деле Скрипалей британцы оказались более подготовленными, чем в случае с отравлением бывшего офицера спецслужб Александра Литвиненко. Лондон выдает информацию дозированно, чтобы держать напряжение. Даже сделал паузу летом, во время отпусков.

Что касается Александра Петрова и Руслана Боширова - якобы офицеров ГРУ, они абсолютно не похожи на людей, имеющих отношение к военному делу. Луговой уверен, что их растерянность перед телекамерами вызвана отсутствием привычки. А также, видимо, тем, что их поездка в Солсбери была связана с каким-то "мутным" бизнесом, но не имеющим отношения к деятельности спецслужб.

Автор: Андрей Евлампиев8 октября 2018, 09:05
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