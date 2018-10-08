Скрипаль бросила вызов Петрову и Боширову

Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей, приглашают на встречу. Племянница Сергея Скрипаля Виктория хочет посмотреть им в глаза.

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена встретиться с Петровым и Бошировым в ближайшее время. Виктория Скрипаль планирует связаться с россиянами через соцсети. Ранее таким же способом на "отравителей" вышла Маргарита Симоньян, которой они дали интервью.

"Они же сказали, что через соцсети увидели, что к ним Симоньян обращается, что в соцсетях у них есть друзья, знакомые", – отметила Виктория.

Племянница Сергея Скрипаля заявила о своем желании поговорить с Петровым и Бошировым несколькими днями ранее. Однако, как сообщает РИА Новости, пока она не пыталась с ними связаться. Виктория собирается сделать это через пару дней. "Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в глаза – больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно", - сказала Скрипаль. Она уверена, что во время встречи станет ясно, что выдвинутые против Александра и Руслана обвинения беспочвенны, сообщает RT.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в покушении Москву. 5 сентября британские власти опубликовали фотографии "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России ничего не говорят и призвали Британию перейти от манипуляций к сотрудничеству.

Российские эксперты уверены, что позиция Лондона исключает возможность сотрудничества британских и отечественных спецслужб в расследовании инцидента в Солсбери. Они убеждены, что дело Скрипалей – элемент информационной войны, развязанной Западом против России.