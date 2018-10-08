"Тюремный паек": обеды в школе возмутили родителей учеников
Британка рассказала, что девочке не понравился школьный обед и тогда она решила его
сфотографировать и показать родителям. "Какого черта... Кейси Гованс
просто пришла в ужас!!! Я вообще не шучу, это д...мо начальная школа St. Pius
выдает детям!!! Не надо нам такого совсем!! Неудивительно, она каждый день просит
деньги и идет с приятелями в магазин... Она определенно не ест вот эти...
нынешние упакованные ланчи!" – написала возмущенная мать. Она добавила, что не дала бы такую еду даже своей
собаке.
Многие комментаторы в шутку назвали обед "тюремным" и тоже захотели узнать, как на самом деле питаются их дети в школе.
Рассерженная женщина уже направила жалобу руководству. Она приняла решение самостоятельно готовить обеды для дочери, пока проблема не разрешится.
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