Украина готовит провокацию у Крымского моста

В Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые суда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.



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