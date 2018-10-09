Зачем СБУ сливает данные бойцов ЧВК "Вагнер"

После обнародования Службой безопасности Украины списка из 206 имен, названных СБУ добровольцами так называемой ЧВК "Вагнер", многие стали гадать, что означает этот странный маневр на идеологическом фронте и какую цель он мог преследовать. Одно ясно уже сейчас – цель эта достигнута не была.



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