В Крыму отбили дерзкую провокацию Киева

Власти Крыма не оставили без внимания провокационные заявления Киева о декоммунизации полуострова. Член республиканского Госсовета Нина Пермякова назвала подобные утверждения "бредом" и "фантазией больных людей".



Крым необходимо "быстро и решительно" декоммунизировать, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. По его словам, на много лет этот процесс растягивать нельзя. Он подчеркнул, что планы переименования объектов на полуострове уже готовы и вступят в силу после того, как он вернется в состав Незалежной.

Вятровичу ответила председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова. В беседе с RT она назвала заявления одиозного украинского историка "смешными". Обсуждать изменения в топонимике полуострова должны его жители – при условии, что в этом есть необходимость, отметила она.





Пока таких предложений не поступало и вряд ли поступят, уверена Пермякова. Да и вообще, подчеркнула чиновник, перед Крымом сейчас стоят другие задачи. "Полуостров развивается семимильными шагами, поэтому мы должны сделать все для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям, которые приезжают к нам отдыхать", – сказала Пермякова.



Напомним, что Украина ввела уголовную ответственность для тех, кто въезжает в Крым не через ее территорию. Власти Незалежной считают это незаконным пересечением границы, поскольку воссоединение полуострова с Россией Киев не признает.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, а теперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или поездку в составе группы лиц существует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.