В Крыму отбили дерзкую провокацию Киева
Крым необходимо "быстро и решительно" декоммунизировать, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. По его словам, на много лет этот процесс растягивать нельзя. Он подчеркнул, что планы переименования объектов на полуострове уже готовы и вступят в силу после того, как он вернется в состав Незалежной.
Вятровичу ответила председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова. В беседе с RT она назвала заявления одиозного украинского историка "смешными". Обсуждать изменения в топонимике полуострова должны его жители – при условии, что в этом есть необходимость, отметила она.
Пока
таких предложений не поступало и вряд ли поступят, уверена Пермякова.
Да и вообще, подчеркнула чиновник, перед Крымом сейчас стоят другие
задачи. "Полуостров развивается семимильными шагами, поэтому мы должны
сделать все для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям,
которые приезжают к нам отдыхать", – сказала Пермякова.
Напомним, что Украина ввела уголовную ответственность для тех, кто въезжает в Крым не через ее территорию. Власти Незалежной считают это незаконным пересечением границы, поскольку воссоединение полуострова с Россией Киев не признает.
Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, а теперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или поездку в составе группы лиц существует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.
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