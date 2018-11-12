Французы приняли Меркель за жену Макрона

Ангеле Меркель не удалось убедить пожилую француженку в том, что она – канцлер Германии. 100-летняя мадам уверена, что беседовала с первой леди Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель посетили несколько мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. После одного из них – в коммуне Ретонд, где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, – лидеры двух стран побеседовали с публикой.

Среди собравшихся оказалась пожилая француженка. Эммануэль Макрон с ней мило побеседовал, после чего женщина обратилась к стоящей рядом Меркель. "Это вы мадам Макрон?" – спросила немецкого лидера старушка. Меркель по-немецки ответила, что она – канцлер Германии, передает французский канал BFMTV.

Несмотря на то что Ангела Меркель повторила свой ответ на нескольких языках, пожилая женщина так и ушла в уверенности, что общалась с Брижит Макрон. Как отметили позже французские журналисты, первая леди Франции на год старше Меркель – мадам Макрон исполнилось 65 лет. А пожилая француженка, которая донимала канцлера ФРГ своими вопросами, справила 100-летний юбилей.

Тем временем в пресс-службе Белого дома сообщили, что во время ланча в Париже американский лидер Дональд Трамп пообщался с президентом России Владимиром Путиным, главой французского государства Макроном и канцлером Германии Меркель. Лидеры обсудили договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. Дискуссию во время двухчасового ланча в пресс-службе назвали продуктивной.