Что делать в День народного единства
В этом году государственный праздник приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Россияне смогут отдохнуть в честь Дня народного единства с 3 по 5 ноября.
Как провести праздник
В День народного единства в нашей стране проходят разнообразные митинги и шествия. По традиции центром праздника является Красная площадь в Москве, где российские политики возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем следует грандиозный концерт. В 2018 году правительство Москвы одобрило девять заявок на проведение праздничных мероприятий.
В Санкт-Петербурге в День народного единства проходит Фестиваль света. В этом году его проведут у СКК "Петербургский" и в Московском парке Победы.
История Дня народного единства
Праздник учрежден в нашей стране в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. В те далекие времена в Новгороде под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского собрали народное ополчение и 22 октября освободили Китай-город.
В 1613 году на Земском Соборе был избран новый царь из династии Романовых – Михаил. С тех пор и до 1917 года во главе Российской империи стояли цари из дома Романовых.
После 1917 года календари летоисчисления в нашей стране поменяли с григорианского на юлианский. Поэтому дата празднования Дня народного единства отмечается не 22 октября, а 4 ноября.
День народного единства именно как праздник появился в России в 2005 году. При этом он фактически заменил главный советский праздник – 7 ноября.
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