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Общество

Мария Захарова раскрыла главную тайну мужа

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы журналистки Ирины Шихман в эфире интернет-проекта "А поговорить?". Рассказала она и о своей личной жизни.
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Журналисты шепчутся, что личность мужа Марии Захаровой – это одна из самых охраняемых тайн. связанных с официальным представителем российского внешнеполитического ведомства. Сама она с такой формулировкой не согласна, а почти полное отсутствие информации о супруге объясняет просто – ее о нем спрашивают нечасто.

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Одной из главных тайн мужа Марии Захаровой являлось место его работы и должность. Официальный представитель МИД оказалась весьма откровенна в этом вопросе. "Мой муж работает менеджером в российской компании. По образованию он инженер", – прямо заявила она. По словам Захаровой, с супругом они получают приблизительно одинаковую зарплату.

Отметим, ранее ходили слухи, что ее избранник – крупный предприниматель и едва ли не миллионер. Это, однако. оказалось лишь сплетней.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что не делает из своей личной жизни большого секрета. В частности, она появляется с ним на красных дорожках различных светских мероприятий. "Если вы не видели (совместных фотографий. – Прим. ред.), это не значит, что нет ни одной! Мы сейчас с ним были в Сербии. Он просто непубличный человек, мы не скрываемся, но это не его история. Мы живем и живем", – заметила официальный представитель МИД.

Также Мария Захарова призналась, что быстро переключается с работы на личную жизнь. у меня нет этого диссонанса – там я царица морская, а здесь жена, мать и так далее. "Мы же оставляем зоны моей личной жизни, о которых я могу сейчас не рассуждать", – добавила она.

Автор: Геннадий Куприянов3 ноября 2018, 14:19
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