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Общество

Стильная Захарова поставила на место модных критиков

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию с прогулки по Москве на своей странице в Instagram. Некоторые пользователи раскритиковали ее повседневный образ.
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Мария Захарова провела все праздники в Москве. Для прогулки по столице она выбрала весьма простую одежду: черный пуховик, джинсы и красные ботинки. К ним она добавила солнцезащитные очки. "Московская осень. Прогулка выходного дня", – подписала снимок дипломат.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Многие подписчики сразу стали одаривать Захарову комплиментами: "Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Мария, ботинки очень зачетные!", "Хорошенькая", "Вы великолепны!" Один из пользователей даже признался ей в любви: "Мария, выражаю Вам свое восхищение! Вы как женщина обаятельная и интересная. И сильная как политик. Нам за Вас не стыдно! Мы Вами гордимся!"

Некоторые поклонники стали сомневаться, что в таком наряде люди смогут узнать Захарову на улице: "А на улице узнают?", "Вот так вот встретил бы на улице, прошел бы мимо и не подумал бы, что это звезда МИДа!", "Да, встретил – не узнал бы".


Один из пользователей в грубой форме высказался об одежде дипломата. "Где семки и пивас?" – спросил он. На недовольный комментарий Мария Захарова ответила достаточно резко. "У Вас во дворе. Вы же за собой не убираете, так что все там же, где оставили", – написала она.

Недавно официальный представитель МИДа побывала на премьере российского фильма Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью" в концертном зале "Зарядье". Для мероприятия она надела национальный ташкентский халат. Многие пользователи оценили ее наряд: "Мария, Вы очаровательны!", "Очень красиво!", "Чудесный чапан! Обалденная вышивка", "Вам все идет, наша любимая Мария!"

Автор: Полина Крылова6 ноября 2018, 12:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

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