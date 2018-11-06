Дума упростила получение субсидий на оплату ЖКУ
Нормативно-правовой акт предполагает, что уполномоченный орган будет пользоваться банком данных, в котором отражены все необходимые сведения. Требовать документы, где содержатся соответствующие данные, теперь недопустимо.
Кроме того, нормы документы обязывают органы исполнительный власти самостоятельно запрашивать информацию, необходимую для принятия решения о предоставлении субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Стоит отметить, что отсутствие задолженностей по ЖКХ является одним из условий предоставления субсидий. Однако, как показывает практика, малообеспеченные люди и одинокие пенсионеры порой лишаются права на преференции из-за того, что в органы соцзащиты были отправлены недостоверные сведения или выставлены счета с ошибками.
В итоге гражданам приходится обивать пороги органов власти и судов, доказывая свою правоту. Благодаря новому закону эта практика уйдет в прошлое.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый законодателями документ направлен на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты. Председатель нижней палаты призвал коллег-депутатов внимательнее относиться к подобным проблемам.
Ранее Госдума одобрила законопроект, который упрощает предоставление компенсации за уплату взносов на капитальный ремонт. В соответствии с нормативно-правовым актом, документы и информация, подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капремонт многоквартирного дома, будут направляться в органы социальной защиты не самими гражданами, а владельцами специального счета и фонда капитального ремонта. У жильцов эти сведения запрашивать больше не будут. Как отметил Володин, принятая норма упростит пожилым людям получение социальной поддержки.
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