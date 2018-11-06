Детей защитят от несанкционированных митингов

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. В соответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.



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