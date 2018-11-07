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Общество

Задержанный в Монако российский миллиардер связан с Трампом

Дмитрий Рыболовлев и Дональд Трамп. Фото: Дни.ру
Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, чье состояние оценивается Forbes в 6,8 миллиарда долларов, был задержан полицией княжества Монако. Подробности произошедшего устанавливаются.
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Посольство России во Франции, которое занимается представлением страны и в Монако, запросило у властей княжества разъяснения в связи с появившейся в СМИ информацией о задержании российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, передает RT. Бизнесмен пока не обращался ни в российское представительство, ни в генеральное консульство в Марселе, ни в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.

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При этом неясно, за что именно задержали миллиардера. "Факты, в связи с которыми его пригласили и выслушивают показания, связаны с получением доступа к данным в мобильном телефоне его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако", – цитирует телеканал "Царьград" защитников Рыболовлева. Также юристы выразили уверенность, что сообщившие об аресте миллиардера СМИ нарушили тайну следствия.

Эксперты отметили, что Россия в любом случае должна поддержать предпринимателя. "Дмитрий Рыболовлев является гражданином России. И долг нашей страны – защищать его. Хорошо бы добиться возвращения бизнесмена на родину", – цитирует сайт "Комсомольская правда" экономиста Михаила Делягина. Иностранные власти, по его словам, могут предъявить предпринимателю обвинения, но наказать его должны в России.

Впрочем, ситуация может сильно осложниться, если к обвинениям Монако прибавятся политические заявления США. По информации издания The Guardian, Дмитрий Рыболовлев попадал в поле зрения американских властей в связи с покупкой недвижимости у Дональда Трампа. Миллиардер приобрел особняк во Флориде за 95 миллионов долларов.

При этом журналисты намекнули, что Рыболовлев лично общался с Трампом и членами его семьи, передает Ura.ru. И если сделка о купле-продаже недвижимости была завершена в 2008 году, то потенциальная встреча миллиардера с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером состоялась летом 2016-го. Даже такая туманная связь делает возможными обвинения бизнесмена во вмешательстве в американские выборы.

Автор: Геннадий Куприянов7 ноября 2018, 08:24
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