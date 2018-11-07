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Общество

Госдума держит на контроле развитие системы образования

Фото: duma.gov.ru
Вопросы развития общего и среднего профессионального образования были сегодня в центре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамках правительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева. После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоении инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания одним учителем сразу нескольких дисциплин.  
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Амбициозные задачи 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В ходе своего выступления Ольга Васильева отметила, что в настоящий момент по программам общего и среднего профессионального образования обучаются 26 миллионов детей, функционируют около 83 тысяч образовательных учреждений, в которых трудятся два миллиона педагогов. По ее словам, задача Министерства просвещения – обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами людей.  

Васильева отметила, что майский указ президента Владимира Путина поставил перед ведомством амбициозные задачи. Как отметила министр, в основу нацпроекта "Образование" легли две цели. Во-первых, обеспечение глобальной конкурентноспособности отечественного образования, вхождение его в десятку лучших в мире.  

Еще одна цель – воспитание гармонично развитой личности на основе традиций отечественного культурного наследия. Национальный проект "Образование", отметила Васильева, будет реализовываться по 10 направлениям и состоять из специально разработанных региональных проектов. Всего на развитие образовательной отрасли будет выделено 746 миллиардов рублей, отметила министр. 

В качестве примера одного из проектов Васильева рассказала о "Современной школе". Он направлен на улучшение материально-технической базы, улучшение педагогического состава и повышение качества образовательного материала. 

Ольга Васильева. Фото: duma.gov.ru

Другая важная задача – создание почти 25 тысяч новых учебных мест в сельской местности, а также создание в 16 тысячах сельских школ центров коллективного пользования для реализации задач как научного, так и гуманитарного профиля.  

По словам главы Министерства просвещения, сейчас отечественное начальное образование занимает лидирующие позиции, опережая Индию и Китай. Она отметила, что школьники показывают особенно высокие результаты по грамотности, математике и естественным наукам. Васильева указала на необходимость повышения результатов ребят, окончивших девятый класс.  

Затрагивая тему совместной работы подчиненного ей ведомства и Госдумы, Васильева привела в пример взаимодействие в рамках решения проблемы родительской оплаты. "Вопрос ее неувеличения находится на постоянном контроле, так как сегодня есть большой разбег от минимальной до максимальной оплаты, и мы вместе с профильными комитетами работаем над решением этой проблемы", – сказала она.  

Вопросы, требующие решения 

После выступления министра слово взяли депутаты. Так, председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заострил внимание парламентариев и членов правительства на проблемах, с которыми сталкивается в настоящее время отечественная система образования.

В частности, депутат усомнился, что поставленная президентом задача ликвидировать к 2025 году вторую смену будет решена. В качестве одной из главных проблем Никонов выделил и обеспечение школ высокоскоростным интернетом. 

Вячеслав Никонов. Фото: duma.gov.ru

Посетовал законодатель также и на недостаточность освоения инвестиций в образовательной отрасли. Глава профильного комитета нижней палаты озвучил неутешительные данные, согласно которым в текущем году было использовано лишь 8% средств, выделенных на строительство яслей.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сложившуюся ситуацию печальной. "Мы можем говорить о национальном проекте, о задачах, которые необходимо решать в будущем, но если только реализация того, что есть, будет составлять несколько процентов в течение года, понятно, к чему это приведет", – заявил спикер Госдумы.  

Обращаясь к коллегам-депутатам, председатель нижней палаты призвал их учитывать роль педагога в системе школьного образования. Володин с сожалением отметил, что такой важный вопрос как повышение престижа профессии учителя не был затронут в ходе правительственного часа.  

Спикер подчеркнул, что необходимо говорить о конкретных показателях эффективности, за которые должно отвечать правительство. "Прошел год — что сделано? Какое количество школ введено? На какие мы уровни вышли?" - сказал Володин.  

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Парламентский контроль 

В связи с этим законодатель особо отметил роль парламентского контроля. "Никто не снимал с нас эту обязанность", – добавил председатель нижней палаты. 

Кроме того, он указал на недопустимость практики, когда один учитель преподает несколько предметов. Председатель нижней палаты поинтересовался у главы Минпроса о количестве вакансий в школах и спросил ее о том, сколько педагогов преподают несколько дисциплин одновременно.  

"Что касается процентного соотношения, то у нас вакансий по всей стране чуть меньше 1%, у нас входящих учителей непосредственно каждый день в класс — 1,5 миллиона человек", – ответила министр. Однако данные по учителям-межпредметникам она предоставить не смогла, пообещав сделать это позднее.  

Васильева выразила несогласие по поводу того, что один учитель не может заниматься преподаванием двух или нескольких предметов. Глава ведомства напомнила о довоенных и послевоенных годах, когда такая практика была широко распространена.  

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин, в свою очередь, выразил категорическое несогласие с позицией министра. "Основной показатель работы и министерства, и региональных министерств как раз заключается в том, чтобы у нас преподаватель, которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знает досконально и может эти знания передать нашим школьникам и ученикам", — отметил спикер. 

Законодатель отметил, что без понимания масштабов дефицита учительских кадров невозможно эффективно решать данную проблему. "Если мы не говорим о том, сколько у нас "совмещенников" работают не по своей специальности, если мы не можем сказать, сколько у нас учителей пенсионного возраста работают – им спасибо, что они в школе остались, что они работают, но если завтра они уйдут, то кто их заменит? Вот вопрос", – обратился Володин к Васильевой. 

Статус учителя 

О повышении статуса педагога высказалась и депутат от "Единой России" Алена Аршинова. Она указала министру просвещения на по-прежнему низкую заработную плату учителя. "Многие педагоги работают на две ставки, получают низкую зарплату и завалены отчетностью", – посетовала парламентарий.  

Фото: www.globallookpress.com

Проблему бюрократизации школы затронул и член фракции КПРФ Олег Смолин. Он поинтересовался у министра просвещения, какие меры предпринимаются для улучшения создавшейся ситуации. Васильева не стала углубляться в подробности, ответив лишь, что работа в этом направлении продолжается.

Вопросы к деятельности Министерства просвещения были и у других членов нижней палаты. Так, парламентарии просили Васильеву рассказать о работе с трудными подростками, о качестве питания в образовательных учреждениях, обеспечения их безопасности и многих других аспектах. 

Автор: Иван Поляков7 ноября 2018, 16:19

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