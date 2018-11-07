"Единая Россия" займется профессиональным ростом граждан
Сопредседатель координационного совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский провел встречу с главой Федеральной службы в сфере занятости населения (Роструд) Всеволодом Вуколовым. Речь шла о совместной работе в деле переобучения граждан.
"Мы намерены начать системную работу с общественными организациями, которые уделяют внимание проблеме трудоустройства граждан, и оказывать им поддержку", – сообщил Боярский. При этом депутат Госдумы указал на отсутствие системного информирования россиян о возможностях переобучения и повышения своей квалификации.
В свою очередь руководитель Роструда предложил привлекать общественность к решению этих проблем и заявил о готовности к совместной работе с "Единой Россией".
"Роструд совместно с органами исполнительной власти активно занимается отработкой технологической цепочки механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда", – сказал Вуколов.
Он также пообещал, что в начале следующего года будет расширен функционал портала "Работа в России", на котором разместят информацию о потребности в специалистах с большим стажем работы по конкретным направлениям.
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