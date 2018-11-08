"Распускал руки": Трамп напал на журналиста CNN

Президент США Дональд Трамп устроил перепалку с журналистом CNN Джимом Акостой во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в стране. В итоге репортер лишился аккредитации в Белый дом.

Дональд Трамп продолжает противостояние со СМИ. Во время брифинга по итогам промежуточных выборов дошло практически до открытого столкновения, когда корреспондент CNN Джим Акоста начал задавать вопросы о караване мигрантов, приближающихся к американским границам, а также о "российском вмешательстве" в выборы в стране.

"Меня не волнует ничего, что связано с российским расследованием, потому что все это фальшивка. Хватит, положите микрофон. CNN должно быть стыдно за то, что Вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN", – выпалил президент США. Он добавил, что телеканал ужасно отнесся к пресс-секретарю Белого дома Саре Сандрес, и предложил журналисту заниматься непосредственными обязанностями, а работу президента оставить самому Трампу.

В итоге журналист лишился аккредитации. "Этот шаг произошел через несколько часов после того, как Акоста, главный корреспондент CNN в Белом доме, вызвал гнев президента Дональда Трампа и его союзников, задав несколько вопросов на пресс-конференции после промежуточных выборов", – цитирует RT заявление телеканала.

Однако в Белом доме приостановку аккредитации журналиста с гневом Дональда Трампа не связывают. Сара Сандерс пояснила, что на такой шаг они были вынуждены пойти из-за того, что Джим Акоста "распускал руки" в отношении стажерки Белого дома.