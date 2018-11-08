"Распускал руки": Трамп напал на журналиста CNN
Дональд Трамп продолжает противостояние со СМИ. Во время брифинга по итогам промежуточных выборов дошло практически до открытого столкновения, когда корреспондент CNN Джим Акоста начал задавать вопросы о караване мигрантов, приближающихся к американским границам, а также о "российском вмешательстве" в выборы в стране.
"Меня не волнует ничего, что связано с российским расследованием, потому что все это фальшивка. Хватит, положите микрофон. CNN должно быть стыдно за то, что Вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN", – выпалил президент США. Он добавил, что телеканал ужасно отнесся к пресс-секретарю Белого дома Саре Сандрес, и предложил журналисту заниматься непосредственными обязанностями, а работу президента оставить самому Трампу.
В итоге журналист лишился аккредитации. "Этот шаг произошел через несколько часов после того, как Акоста, главный корреспондент CNN в Белом доме, вызвал гнев президента Дональда Трампа и его союзников, задав несколько вопросов на пресс-конференции после промежуточных выборов", – цитирует RT заявление телеканала.
Однако в Белом доме приостановку аккредитации журналиста с гневом Дональда Трампа не связывают. Сара Сандерс пояснила, что на такой шаг они были вынуждены пойти из-за того, что Джим Акоста "распускал руки" в отношении стажерки Белого дома.
Артистка впала в депрессию
Преступник использовал несколько кухонных ножей
Поклонники засыпали девушку комплиментами
Актер не может отойти от тяжелого бракоразводного процесса