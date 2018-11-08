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Общество

Скрипаль убит, его дочь в заложниках: шокирующая развязка в деле отравления в Солсбери

Фото: www.globallookpress.com
Племянница бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опасается, что ее родственника нет в живых. А его дочь, считает она, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.
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Прошло девять месяцев с того дня, как Лондон объявил об отравлении бывшего агента советской и российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Расследование ведется до сих пор, однако это не помешало странам Запада назначить виноватой Россию и даже наказать ее введением очередных санкций.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

При этом британская сторона, кажется, прилагает все усилия, чтобы ограничить контакты бывшего агента ГРУ и его дочери с внешним миром. Юлию Скрипаль общественность увидела всего один раз, да и то в заранее подготовленном ролике. Самого перебежчика люди так и не увидели.

"Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых", – цитирует газета "Известия" Викторию Скрипаль. "В те разы, когда Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали. Боюсь, что уже никогда не услышим", – добавила она.

Если ее предположение верно, то мужчину убили после того, как он выжил при отравлении неизвестным веществом. Страшная угроза нависла и над Юлией. "Пока Тереза Мэй у власти, Юлию не выпустят из страны, тем более в Россию", – уверена ее двоюродная сестра. Она заметила, что скандал был раздут с подачи нынешнего премьер-министра Великобритании, и та сделает все, чтобы не допустить оглашения неудобной для Лондона информации.

"Юлия останется в Великобритании фактически в качестве политического заложника, пока не изменится климат в этой стране", – считает Виктория. Она уверена: девушку попытаются использовать для манипуляции общественным мнением и, возможно, заставят сделать несколько заявлений от своего имени.

Автор: Геннадий Куприянов8 ноября 2018, 08:36
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